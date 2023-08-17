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الجزائري رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الخليج (فيديو)

الرياضة

الجزائري رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الخليج (فيديو)
twitter/ALAHLI_FC
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خرج نادي الأهلي بفوز ثمين من ملعب مضيفه الخليج (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية "الراقي" كل من الثلاثي، المدافع البرازيلي روجير إيبانيز دا سيلفا، والجناح الجزائري رياض محرز، ولاعب خط الوسط السعودي سميحان النابت عند الدقائق (9، 45، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم السعودي منصور حمزي هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في أبها.

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وحقق نادي الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة الدوري، بانتظار نتائج المباريات الأخرى.

في المقابل، تعرض نادي الخليج للهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثامن عشر الأخير في الدوري.

المصدر: RT 

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