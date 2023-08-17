الجزائري رياض محرز يقود الأهلي للفوز على الخليج (فيديو)
خرج نادي الأهلي بفوز ثمين من ملعب مضيفه الخليج (3-1) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين لكرة القدم.
ووقع على ثلاثية "الراقي" كل من الثلاثي، المدافع البرازيلي روجير إيبانيز دا سيلفا، والجناح الجزائري رياض محرز، ولاعب خط الوسط السعودي سميحان النابت عند الدقائق (9، 45، 90) على الترتيب.
واااااااااااااااو على الهدف المُمتع! 💚😨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 17, 2023
تمريرة محرز وأسيست أليوسكي! #الاهلي_الخليجpic.twitter.com/ZFWC7i06Sq
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 17, 2023
هدف الأهلي الثالث من سميحان النابت! 😰💚#الاهلي_الخليجpic.twitter.com/57jsKlSEwH
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 17, 2023
ماتياس يايسله مدرب الأهلي ينزل لأرضية الملعب يحتفل بالهدف الثالث للفريق. #الاهلي_الخليجpic.twitter.com/LC3fnERdwb
بينما سجل المهاجم السعودي منصور حمزي هدف أصحاب الأرض الوحيد عند الدقيقة 58 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في أبها.
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 17, 2023
دفاع كارثي .. هدف الخليج الأول ضد الأهلي. #الاهلي_الخليجpic.twitter.com/rolTFWhdvX
🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) August 17, 2023
تحرك ميندي في هدف الخليج .. رأيكم؟ #الاهلي_الخليجpic.twitter.com/MZpboLDg0A
وحقق نادي الأهلي انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط وينفرد بصدارة الدوري، بانتظار نتائج المباريات الأخرى.
في المقابل، تعرض نادي الخليج للهزيمة الثانية على التوالي، ويحتل المركز الثامن عشر الأخير في الدوري.
المصدر: RT