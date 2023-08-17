شاهد.. أول أهداف الجزائري رياض محرز في الدوري السعودي

افتتح الجزائري رياض محرز، جناح نادي الأهلي، سجله التهديفي من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، خلال مباراته أمام مضيفه نادي الخليج، مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية.

وضاعف رياض محرز النتيجة لفريقه "الراقي" بهدف رائع سجله في نهاية الشوط الأول للمباراة، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في أبها.

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هدف خياااااااالي من رياض محرز 💚🤯

pic.twitter.com/c8JvuBHqZj — عمرو (@bt3) August 17, 2023

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وشارك رياض محرز (32 عاما) في المباراة الثانية له في الدوري السعودي منذ انضمامه إلى صفوف الأهلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، قادما من مانشستر سيتي.

واستهل الدولي الجزائري مشواره مع نادي الأهلي في المباراة الافتتاحية بالدوري أمام مضيفه الحزم يوم الجمعة الماضي، والتي انتهت بفوز "الراقي" بثلاثة أهداف من دون رد سجلها النجم البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، القادم من ليفربول، والذي يغيب عن مواجهة اليوم بسبب شد عضلي تعرض له خلال التدريبات.

المصدر: RT