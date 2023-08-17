نيمار يفسر سر "جنون" رونالدو

صرح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بأن الفضل في قدومه إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، وانضمام نجوم آخرين، يعود للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

وأعلن نادي الهلال مساء الثلاثاء الماضي، رسيا تعاقده مع نيمار لمدة موسمين، مقابل 90 مليون يورو، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتشير العديد من التقارير إلى أن نيمار سيتقاضى راتبا سنويا يقدر بنحو 100 مليون يورو بجانب المكافآت والحوافز وغيرها من الأمور التسويقية.

وقال نيمار في تصريحات للمركز الإعلامي الخاص بنادي الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "أعتقد أن كريستيانو رونالدو هو صاحب الفضل في قدومي هنا وجلب هؤلاء النجوم".

وأضاف: "في البداية وصفه البعض بالمجنون، ولكن بعد ذلك أصبح الدوري السعودي أقوى بانتقال نجم تلو آخر".

وفتح النجم كريستيانو رونالدو باب الهجرة أمام اللاعبين من أوروبا إلى الدوري السعودي، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي 2023 حتى الآن، إبرام العديد من الصفقات الكبرى في الدوري السعودي للمحترفين، حيث انضم العديد من النجوم للهلال وأندية سعودية أخرى، مثل البرازيلي مالكوم والبرتغالي روبين بيفيز إلى الهلال أيضا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز لصفوف الأهلي، والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر، والفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة، وغيرهم.

ويرى نيمار أن الدوري السعودي ليس سهلا كما يعتقد البعض، لافتا إلى أن التعاقد مع هذه الأسماء سيرفع من مستوى المنافسة بكل تأكيد: "مواجهة لاعبين مثل رونالدو وبنزيما وغيرهم، يجعل الأمور صعبة، ولكنني أحب مثل هذه التحديات التي سترفع من إثارة الدوري السعودي".

وتابع: "جئت إلى هنا للمساهمة في تطوير المنافسة ورفع مستوى الدوري السعودي، وهدفي هو تحقيق الألقاب مع الفريق وتعزيز أحلام الجماهير".

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وكشف نيمار أن هذه الخطوة ليست سهلة بكل تأكيد، موضحا أنها ترفع مستوى طموحه وتعزز ثقته في نفسه بكل تأكيد، لأن الهلال ناد كبير وله تاريخ مميز.

وأكمل النجم البرازيلي: "أعتقد أن الدوري السعودي أصبح محل اهتمام الجماهير البرازيلية بسبب هذه التعاقدات القوية، كذلك سيكون للهلال جماهير كبيرة في البرازيل بعد التعاقد معي".

واختتم نيمار حديثه عن الحياة في السعودية: "لم اسأل كثيرا عن الحياة في السعودية، ولكن الأمر اقتصر على بعض المكالمات مع أليكس تيليس وميشيل ديلغادو ومالكوم، ولكنني متحمس لكتابة فصل جديد في مسيرتي".

المصدر: وسائل إعلام