تدفق النجوم متواصل.. فريق سعودي يتعاقد مع أحد نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر

أعلن نادي الوحدة السعودي مساء أمس الأربعاء، رسميا ضم اللاعب المغربي جواد الياميق إلى صفوف الفريق، قادما من نادي بلد الوليد الإسباني لكرة القدم.

ونشر نادي الوحدة مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا)، تضمن الإعلان عن التعاقد مع جواد اليامق، قائلا: "أسد جديد يكمل مسيرة أسود الأطلسي مع الوحدة".

وقال المدافع المغربي: "أنا فخور جدا بارتداء قميص نادي الوحدة، جواد الياميق وحداوي".

🎥| أسد جديد يكمل مسيرة أسود الأطلسي مع الوحدة 🦁🇲🇦#وحدة_مكةpic.twitter.com/vdHyhelJW6 — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 16, 2023

✍️ | الوحدة يتعاقد مع الياميق المغربي 🦁❤️#الوحدةpic.twitter.com/fM99j093dz — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) August 16, 2023

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وشارك جواد الياميق، البالغ من العمر 31 عاما، في 70 مباراة مع نادي بلد الوليد، سجل خلالها 3 أهداف وصنع اثنين.

ودافع المدافع المغربي، عن ألوان منتخب بلاده في 27 مباراة دولية، ويعتبر أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق "أسود الأطلس" لإنجاز غير مسبوق، من خلال التأهل للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

المصدر: "twitter/alwehdaclub1"