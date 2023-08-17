رسميا.. بونو هلالي

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الخميس، تعاقده بشكل رسمي مع الحارس المغربي ياسين بونو، قادما من نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو يظهر فيه الحارس المغربي بقميص الهلال، معلقا عليه "ديما هلال.. ديما أزرق".

وأشار النادي السعودي إلى أن عقد حارس المرمى المغربي سيمتد مع "الزعيم" حتى عام 2026.

📄 بعقد يمتد حتّى 2026..

"بـونـو" إلى كبيــر آسيا ✍🏻💙#بونو_هلاليpic.twitter.com/ROTRR2bIDI — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023

وأفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقال في أوروبا، في "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إكس" بأن: "الهلال توصل لاتفاق مع إشبيلية على التعاقد مع ياسين بونو، مقابل 19 مليون يورو كرسوم ثابتة، بالإضافة إلى إضافات لتصل الصفقة إلى 21 مليون يورو".

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وأضاف: "تتم حاليا مناقشة الشروط الشخصية مع اللاعب، حول عقد مدته 3 سنوات، ومن المتوقع أن تنتهي الأمور الليلة (الأربعاء)".

وسيتم تقديم الحارس المغربي ياسين بونو في حفل ضخم، بعد غد السبت، رفقة زميله المنضم حديثا، البرازيلي نيمار جونيور.

وارتبط اسم بونو، البالغ من العمر 32 عاما، بالانتقال إلى ريال مدريد وبايرن ميونخ هذا الصيف، ولكن "الزعيم" نجح في الظفر بخدماته في نهاية المطاف.

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