الإماراتي ضاحي خلفان يعلق على صفقات الدوري السعودي وتأثيره

أشاد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الخميس، باستقطاب الأندية السعودية للاعبين بارزين من الدوريات الأوروبية، مشيرا إلى أن دوري "روشن" لا يقل اليوم عن الدوريات الأوروبية.

وقال خلفان عبر صفحته على منصة "إكس"، (تويتر سابقا): "إذا استمرت أندية المملكة العربية السعودية في استقطاب اللاعبين الدوليين في دوري الأندية فإن ذلك سيفرز بزوغ لاعبين سعوديين تمرسوا على اللعب مع اللاعبين الكبار.. اليوم الدوري السعودي لا تقل أهميته عن أي دوري عالمي..

هذا الاحتكاك مع اللاعبين الكبار سيقلص الفجوة بين اللاعبين السعوديين واللاعبين الدوليين".

إذا استمرت أندية المملكة العربية السعودية في استقطاب اللاعبين الدوليين في دوري الأندية فإن ذلك سيفرز بزوغ لاعبين سعوديين تمرسوا على اللعب مع اللاعبين الكبار...اليوم الدوري السعودي لا تقل اهميته عن أي دوري عالمي..

هذا الاحتكاك مع اللاعبين الكبار سيقلص الفجوة بين اللاعبين السعوديين… — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 17, 2023

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي، بالقول: "اليوم أنظار العالم الى نتائج الفرق السعودية ودوريها".

وأشار ضاحي خلفان، إلى أن: "اليوم محطات العالم... تبحث عن نتائج المشاهير من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي".

twitter/Dhahi_Khalfan

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وفتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو باب الهجرة أمام اللاعبين من أوروبا إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بانضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهد الميركاتو الصيفي الحالي 2023، إبرام العديد من الصفقات الكبرى حتى الآن، حيث انضم العديد من النجوم للأندية السعودية، مثل النجم البرازيلي نيمار ومواطنه مالكوم والبرتغالي روبين بيفيز إلى نادي الهلال، والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز لصفوف الأهلي، والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش للنصر، والفرنسي كريم بنزيما لاتحاد جدة، وغيرهم.

المصدر: وكالات