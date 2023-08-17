فيرمينو خارج تشكيلة الأهلي

يحل نادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نادي الخليج، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط في أبها.

وسيغيب النجم البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، عن نادي الأهلي بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة، وفضل المدرب الألماني ماتياس يايسله إراحته عن مواجهة الخليج.

وسيبدأ ماتياس يايسله (35 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية:

16- إدواردو ميندي

11- إزجان أليوسكي

37- عبد الباسط هندي

3- روجير إيبانيز

27- علي مجرشي

30- زياد الجهني

79- فرانك كيسي

9- رياض بوديوز

7- رياض محرز

19- فهد الرشيدي

97- آلان سانت ماكسيمان.

بينما اختار البرتغالي بيدرو ايمانويل (48 عاما) المدير الفني لنادي الخليج، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "الراقي":

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23- إبراهيم سيهيتش

2- عمر حمد العودة

3- محمد عبده خبراني

4- ليساندرو لوبيز

5- بيدرو ريبوشو

6- خالد السميري

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8- إيغور رودريغيز

10- فابيو مارتينيز

11- عبد الله آل سالم

55- وو يونغ جانغ

70- رياض البراهيم.

المصدر: RT