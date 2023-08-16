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الأهلي السعودي يتلقى ضربة موجعة

الرياضة

الأهلي السعودي يتلقى ضربة موجعة
twitter/ALAHLI_FC
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أعلن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه البرازيلي، روبيرتو فيرمينو، وغيابه عن المباراة القادمة للفريق أمام نادي الخليج.

وقال نادي الأهلي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس": "تعرض اللاعب روبيرتو فيرمينو لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة أثناء التدريبات الأخيرة، وفضل المدرب ماتياس إراحته عن مواجهة الخليج، على أن يتابع مع الجهاز الطبي جلسات صباحية ومسائية من أجل العودة للتدريبات".

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يذكر أن روبيرتو فيرمينو انتقل إلى صفوف نادي الأهلي هذا الموسم مجانا بعد نهاية عقده مع ليفربول الإنجليزي، واستهل مشواره مع "الراقي" في دوري روشن للمحترفين، بثلاثية "هاتريك" في مرمى نادي الحزم، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: "twitter/ALAHLI_FC" 

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