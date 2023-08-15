نيمار: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي"!.. فيديو

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، ضم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي الهلال مقطع فيديو، عبر حسابه على منصة "إكس"، تضمن الإعلان عن التعاقد مع نيمار، قائلا: "الموهبة الرائعة... التي تجذب انتباه الجميع".

وقال نيمار عقب إعلان انضمامه لنادي الهلال: "أنا هنا في السعودية، أنا هلالي".

يذكر أن نيمار دا سيلفا (31 عاما) قد انضم إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وشارك النجم البرازيلي في 173 مباراة خلال مسيرته بقميص باريس سان جيرمان بكافة المسابقات، وسجل فيها 118 هدفا، إضافة إلى 77 تمريرة حاسمة.

وأصبح نيمار خامس صفقات الهلال الأجنبية في فترة الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد التعاقد مع الصربي سيرغي ميلنكوفيتش-سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي الآخر مالكوم.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد استبعد نيمار عن تشكيلته التي لعبت المباراة الافتتاحية في الدوري الفرنسي ضد لوريان على ملعب “بارك دي برانس”، السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

المصدر: "twitter/Alhilal_FC"