شاهد.. الأمير الوليد بن طلال يتحدث مع نيمار مباشرة عبر الفيديو

أجرى رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اتصالا مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعد انتقاله إلى صفوف نادي الهلال السعودي، مساء يوم الثلاثاء، لمدة موسمين حتى عام 2025.

ونشر الوليد بن طلال فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، أظهر إجراءه اتصال فيديو مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة نادي الهلال غير الربحية، فهد بن نافل، ولاعبه الجديد نيمار، في أعقاب توقيع العقد بين الطرفين.

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ورحب الوليد بن طلال بالنجم البرازيلي، وقال له: "أتيت للمملكة العربية السعودية التي تعتبر الأولى في آسيا.. من يجلس بجانبك هو فهد بن نافل المسؤول الأول عن الفريق.. رقم واحد في آسيا والشرق الأوسط".

ويعرف عن الأمير الوليد بن طلال، بتشجعيه لنادي الهلال السعودي، وسبق وأن قدم عددا من المكافآت لأفراد الفريق.

المصدر: "twitter/Alwaleed_Talal"