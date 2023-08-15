رونالدينيو يوجه رسالة لنيمار بعد انتقاله للدوري السعودي

وجه نجم منتخب البرازيل السابق، رونالدينيو، رسالة لمواطنه نيمار دا سيلفا، بعد انضمامه إلى الهلال السعودي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن نادي الهلال اليوم الثلاثاء، رسميا التعاقد مع نيمار لمدة موسمين، في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 90 مليون يورو، حصل عليها نادي باريس سان جيرمان، ويحصل اللاعب على راتب يقدر بـ150 مليون يورو سنويا.

وهنأ رونالدينيو نيمار، على إتمام صفقة انتقاله إلى الهلال، عبر "تغريدة" نشرها على صفحته الشخصية في موقع "إكس" جاء فيها: "أتمنى لك كل التوفيق يا رفيقي.. وحظا سعيدا"، وأرفق رسالته بصورة تجمعه مع نيمار.

twitter/10Ronaldinho

ولعب نيمار مع رونالدينيو في منتخب البرازيل خلال الفترة من 2010 إلى 2013، حيث كان نجم الهلال الجديد لا يزال شابا يتلمس طريقه مع منتخب "راقصي السامبا" الأول، بينما كان نجم برشلونة الإسباني وسان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي السابق أحد النجوم المخضرمين في الفريق.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

كما ارتدى رونالدينيو ونيمار خلال مسيرتهما قميص فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان، حيث انتقل رونالدينيو في بداية مشواره الأوروبي إلى النادي الفرنسي عام 2001 قادما من غريميو البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى النادي الكتالوني عام 2003.

في المقابل بدا نيمار مشواره في القارة العجوز من بوابة برشلونة الذي انتقل إليه عام 2013، قادما من نادي سانتوس البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال صيف 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

المصدر: وسائل إعلام