بعد إهدائه ساعة "روليكس" لفابينيو.. الإعلامي السعودي الفريان يكشف عن تقديمه هدية لبنزيما! (فيديو)

أهدى الإعلامي السعودي، إبراهيم الفريان، الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة حامل لقب بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، نسخة من القرآن باللغة الفرنسية.

ونشر إبراهيم الفريان مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، ظهر فيه وهو يقدم هدية لكريم بنزيما أثناء مغادرته بمرافقة الحراسة.

وعلق الإعلامي السعودي على الفيديو، قائلا: "عطيته نسخه من القران الكريم مترجم باللغة الفرنسية".

عطيته نسخه من القران الكريم مترجم باللغه الفرنسيه pic.twitter.com/f6DXVg4DUM — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) August 16, 2023

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وأثار الفريان تفاعلا على مدار اليومين الماضيين، بعد أن قدم ساعة روليكس للبرازيلي فابينيو بعد مباراة الاتحاد أمام نادي الرائد (3-0)، في مستهل مشوار "النمور" للدفاع عن لقب بطل دوري "روشن" للمحترفين.

يذكر أن كريم بنزيما انضم إلى صفوف اتحاد جدة خلال الميركاتو الحالي قادما من ريال مدريد، وأدى مناسك العمرة في مدينة مكة بعد نهاية مشاركة "النمور" في بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

المصدر: وسائل إعلام