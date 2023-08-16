مانشستر سيتي يوافق على عرض من النصر السعودي

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، أن نادي النصر السعودي اقترب من حسم صفقة التعاقد مع الإسباني إيمريك لابورت، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأفاد موقع "ذي أتلتيك" البريطاني، بأن نادي النصر استقر على ضم إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي.

AFP

وأضاف المصدر أن مانشستر سيتي وافق على العرض المقدم من النصر لضم لابورت، مشيرا إلى أن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وعلى ما يبدو أن رفض الفرنسي كليمينت لينغليت مدافع برشلونة الانضمام لصفوف نادي النصر، دفع بطل العرب للبحث عن مدافع آخر.

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وتضاءلت فرص لابورت في المشاركة مع مانشستر سيتي بعد التعاقد مع المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول، قادما من نادي لايبزيغ الألماني.

يذكر أن نادي النصر "العالمي" قص شريط الصفقات الكبرى، وتدفق النجوم إلى الدوري السعودي، بضمه الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجانا بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، كما أبرم عدة صفقات جديدة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بتعاقده مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والبرازيلي أليكس تيليس، والفرنسي سيكو فوفانا، والسنغالي ساديو ماني.

المصدر: وسائل إعلام