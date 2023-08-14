ماني يفشل في رفع راية النصر بغياب رونالدو.. (فيديو)
استهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، (2023-2024) بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الاثنين.
تقدم نادي النصر بهدف سجله مهاجمه السنغالي ساديو ماني مبكرا بعد مرور أربع دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.
ماني.. هدف مبكر للنصر🔥⚽#دوري_روشن_السعودي#الاتفاق_النصر | #SSCpic.twitter.com/KyGgXEc43p— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 14, 2023
ولكن الاتفاق رد الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، السويدي روبين كايسون، والفرنسي موسى ديمبيلي بحلول الدقيقتين (47، 53) على الترتيب، ومن عمر المباراة، التي جرت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
هدف الاتفاق الأول في مرمى النصر بأقدام كوايسون 🔴🟢#الاتفاق | #الاتفاق_النصر | #دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/HMUep0OmSi— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 14, 2023
موسى ديمبلي يضع الاتفاق في المقدمة 💪#الاتفاق | #الاتفاق_النصر | #دوري_روشن_السعوديpic.twitter.com/NYlv8bEtR4— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 14, 2023
وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال السعودي (2-1) يوم السبت الماضي.
كما استبعد البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، مجموعة من المحترفين باستثناء الثنائي ساديو ماني وجسيلان كونان، لإراحتهم بعد نهائي البطولة العربية قبل يومين.
المصدر: RT