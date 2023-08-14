رونالدو خارج تشكيلة النصر.. تأكد ما أثار قلق جماهير "العالمي"

يستهل نادي النصر مشواره في الموسم الجديد لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، (2023-2024) مساء اليوم الاثنين، بمواجهة مضيفه الاتفاق.

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة (21:00) بالتوقيت المحلي، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وسيغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن نادي النصر بسبب إصابة تلقاها في الشوط الإضافي الثاني من المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والتي حسم لقبها "صاروخ ماديرا" لفريقه بإحرازه هدفين في مرمى نادي الهلال السعودي (2-1) يوم السبت الماضي.

كما واستبعد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر، مجموعة من المحترفين باستثناء الثنائي "ساديو ماني وجسيلان كونان"، لإراحتهم بعد نهائي البطولة العربية قبل يومين.

وسيبدأ لويس كاسترو (61 عاما) مباراته الأولى مع النصر في الدوري بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار النجم الإنجليزي السابق، ستيفين جيرارد (43 عاما) المدير الفني لنادي الاتفاق، التشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة "العالمي":

المصدر: RT