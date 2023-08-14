السعودية.. جورجينا تحتفل بطريقتها بإنجاز رونالدو التاريخي (صور)

احتفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز على طريقتها بالإنجاز التاريخي لشريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بفوزه مع نادي النصر بكأس ملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وشاركت جورجينا متابعيها على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" بعدد من اللقطات والصور رفقة كريستيانو رونالد وأطفالهما، واحتفالاتهم بتتويج الدون بلقب بطل الأندية العربية.

instagram/georginagio

وظهرت جورجينا رودريغيز في إحدى الصور المنشورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي ترتدي فستانا أحمر اللون، وتحمل جائزة هداف بطولة كأس الملك سلمان التي حسمها رونالدو "صاروخ ماديرا" لصالحه برصيد 5 أهداف.

instagram/georginagio

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وقاد كريستيانو رونالدو (38 عاما) نادي النصر للفوز بلقب بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بإحرازه هدفين لفريقه في مرمى الهلال السعودي (2-1)، بعد تمديد النهائي الذي جمعهما يوم السبت الماضي، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالطائف، علما أن فريق "العالمي" لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71.

المصدر: "instagram/georginagio"