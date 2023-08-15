النصر يستهدف صفقة كبيرة من ليفربول

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، أن نادي النصر السعودي، مهتم للغاية بالتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضحت شبكة "فوت ميركاتو"، أن مستوى نواف العقيدي، حارس مرمى النصر، في مباراة مضيفه الاتفاق، مساء أمس الاثنين، دفع إدارة النصر بقوة نحو التفكير في ضم أليسون.

وأشارت الشبكة في تقريرها، إلى أن اللعب في الدوري السعودي، يبقى تحديا مغريا لحارس مرمى منتخب البرازيل.

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وارتكب نواف العقيدي خطأين قاتلين أديا لتلقي شباكه هدفين وخسارة ناديه أمام مضيفه الاتفاق (1-2) في مستهل مشواره بدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد يومين فقط من تتويجه بلقب البطولة العربية.

يذكر أن نادي النصر بالذات فتح باب الهجرة أمام اللاعب من أوروبا إلى السعودية، بتعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في يناير الماضي، ومن ثم تعاقد مع كل من السنغالي ساديو ماني، والإيفواري سيكو فوفانا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

المصدر: وسائل إعلام