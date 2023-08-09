بطولة الأندية العربية.. الهلال بعشرة لاعبين يهزم الشباب ويلحق بالنصر إلى النهائي

حجز نادي الهلال السعودي "المنقوص" مقعده في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، بعد فوزه على مواطنه الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم الأربعاء.

وسجل ثلاثية الهلال كل من محمد كنو في الدقيقة التاسعة، ومالكوم فيليبي في الدقيقة "3+ 45"، وعبد الله الحمدان في الدقيقة "90+5"، فيما أحرز غوستافو كويلار هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 56.

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ولم يتأثر الهلال بخوضه المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 25، بعد طرد حارس مرماه عبد الله المعيوف.

وضرب الهلال موعدا في النهائي مع مواطنه الآخر نادي النصر، الذي تأهل على حساب نادي الشرطة العراقي بالفوز عليه بهدف دون رد.

وستقام المباراة النهائية بعد غد السبت في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

المصدر: RT