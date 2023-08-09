رونالدو يقود النصر للفوز على الشرطة العراقي وبلوغ نهائي كأس الملك سلمان (فيديو)

قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه النصر السعودي للفوز على الشرطة العراقي بهدف دون رد، والتأهل لنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بالسعودية.

وسجل رونالدو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 75 من ركلة جزاء تحصل عليها السنغالي، ساديو ماني، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة جزاء نادي الشرطة.

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لا يتوقف عن التسجيل .. الأسطورة كرستيانو رونالدو يسجل هدف التقدم لـصالح #النصر السعودي.



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pic.twitter.com/FRjhOtQrdr — عمرو (@bt3) August 9, 2023

رونالدو مع النصر يسجل في كل مباراة .. هكذا الكبار 🔥



pic.twitter.com/ROpuI55pCU — جنون الكالتشيو (@Azuri99) August 9, 2023

ويعتبر هذا الهدف الرابع لرونالدو في البطولة العربية لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين.

ويواجه النصر في النهائي المتأهل من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الهلال السعودي ومواطنه الشاب.

المصدر: RT