إسبانيا تمنح الجنسية إلى لاعبة شطرنج إيرانية بسبب الحجاب

منحت مدريد الجنسية الإسبانية إلى سارا خادم لاعبة الشطرنج الإيرانية التي لجأت إلى أراضيها بعدما شاركت في ديسمبر بدورة عالمية من دون أن تضع الحجاب.

واتخذ القرار الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء وفق مصدر صرح بذلك لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتبلغ اللاعبة 26 عاما وتحمل لقب أستاذ كبير في الشطرنج ومصنفة 15 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج.

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وقالت سارا في مقابلة مع وكالة فراس برس في فبراير الماضي، إنها أقدمت على ذلك دعما لحركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي إثر توقيفها من قبل الشرطة بسبب مخالفتها قواعد الملابس الصارمة في إيران.

وقالت قريبة لها إنها ستتعرض للتوقيف في حال عودتها إلى إيران. فقررت سارا خادم عندها التوجه إلى إسبانيا مع زوجها وطفلها حيث يعيشون راهنا.

واستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يناير الماضي سارا خادم وقد خاض معها جولة شطرنج.

المصدر: "أ ف ب"