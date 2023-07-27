باللغة العبرية أم لا!.. بيراميدز يكشف حقيقة الوشم المثير للجدل لمساعد باتشكو

نفى نادي بيراميدز المصري ما تردد عن وجود وشم باللغة العبرية على ذراع البرتغالي فيليب أليكساندر، مساعد باتشيكو مدرب فريق كرة القدم.

وأثار مساعد المدرب الجدل بظهوره في لقطة من المباراة بـ"وشم" مكتوب بحروف تشبه اللغة العبرية، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي، الأحد الماضي، والتي انتهت بفوز بيراميدز 3-0.

وضجت مواقع التواصل خلال الأيام الماضية بأن هناك وشما مكتوبا باللغة العبرية، وتم توجيه اتهامات عديدة لمساعد مدرب بيراميدز بأنه كتب وشما يتضمن عبارات دينية وسياسية مسيئة، خاصة وأن أحد أفراد الجهاز الفني حاول تغطية الوشم.

ووأصدر بيراميدز بيانا رسميا للرد على تلك الأقاويل وقام بترجمة العبارات المكتوبة في وشم مدربه البرتغالي.

نادي #بيراميدز يؤكد في بيان رسمي أن الوشم المكتوب على أيدي البرتغالي #فيليب_أليكساندر مساعد باتشيكو هو أرقام في اللغة الرومانية القديمة

ويتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه ،ولا يعني أي شيء آخر كما تردد ✅

والكتابة على النحو التالي 👇

MCMXXXVII XII X

MCMLI II XVIII

MCMXLV V… pic.twitter.com/vn3fwzusXJ — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) July 26, 2023

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وأشار بيراميدز، في بيان رسمي، إلى أن الوشم مكتوب على أيدي المدرب بالأرقام في اللغة الرومانية القديمة كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي.

وأضاف: "هذا الكلام لا يعني أي شيء آخر كما يردد البعض بأكاذيب لا معنى لها".

وفيما يلي نص بيان بيراميدز حول تلك الأزمة:

"يحاول بعض المغرضين الإساءة لنادي بيراميدز في حملات مشبوهة معروف مصدرها، خلال الساعات الماضية، وطالت المدرب البرتغالي فيليب أليكساندر المدرب العام في جهاز البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للنادي".

فيليب أليكساندر هو لاعب كرة سابق في البرتغال، ويبلغ 44 عاما، وسبق له خلال مسيرته كلاعب أن لعب في صفوف العديد من الأندية البرتغالية، مثل بوافيشتا، وفيرينسي، وباكوس فيريرا، وديسبورتيفو أفيش، واعتزل كرة القدم عام 2014 ليبدأ عمله في مجال التدريب.

وخلال مسيرته التدريبية عمل في أكثر من فريق برتغالي، من بينها باكوس فيريرا، مدربا لفريق الشباب تحت 19 سنة، والفريق الثاني بنفس النادي، قبل أن يعمل في الجهاز الفني لنادي ماريتيمو البرتغالي، ومنذ حضور البرتغالي باتشيكو مع بيراميدز وهو يتواجد في الجهاز المعاون كمدرب عام للفريق.

وردا على الأكاذيب التي تناولت الوسم الموجود على يد المدرب العام، فإننا ننشر صورته الكاملة وتفاصيله على النحو التالي:

الوشم مكتوب على أيدي المدرب بالأرقام في اللغة الرومانية القديمة كما يظهر في الصورة المرفقة، وهو يتحدث عن تواريخ ميلاد والده وأمه وابنه وكذلك تاريخ ميلاد والده الروحي، ولا يعني أي شيء آخر كما يردد البعض بأكاذيب لا معنى لها.

ومكتوبة على النحو التالي:

‏MCMXXXVII XII X

‏MCMLI II XVIII

‏MCMXLV V XX

المصدر: "وسائل إعلام"