مارتينيز يعلن قائمة البرتغال لتصفيات "يورو 2024"

أعلن المدير الفني لمنتخب البرتغال، الإسباني روبرتو مارتينيز، قائمة المنتخب التي ستخوض التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا صيف العام 2024.

وتواجد كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، على رأس قائمة منتخب بلاده، التي ضمت 26 لاعبا.

وسيلعب رونالدو ورفاقه مع منتخبي البوسنة والهرسك وأيسلندا، في يومي 17 و20 على التوالي من الشهر القادم، ضمن تصفيات المجموعة العاشرة من "يورو 2024".

وكان رونالدو قد سجل 4 أهداف في شباك منتخبي لوكسمبورغ وليختنشتاين، في فترة التوقف الدولي الماضية، تحديدا في مارس الماضي.

وتحتل البرتغال صدارة المجموعة العاشرة بست نقاط من مباراتين.

وجاءت قائمة البرتغال لمواجهتي البوسنة والهرسك وأيسلندا كالآتي:

Os Escolhidos 🫡 Estes são os convocados para os jogos de qualificação para o Europeu! #VesteABandeirapic.twitter.com/X8Za6Dp9hl — Portugal (@selecaoportugal) May 29, 2023

حراسة المرمى: دييغو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.

الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوغو دالوت - إيناسيو - كانسيلو - سيميدو - بيبي - غريرو - روبن دياز - توتي جوميس.

الوسط: برناردو سيلفا - برونو فيرنانديز - جواو بالينيا - أوتافيو - ريناتو سانشيز - ريكاردو هورتا - روبن نيفيز - فيتينا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوغو جوتا - غونزالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.

المصدر: موقع الاتحاد البرتغالي