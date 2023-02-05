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أسطورة منتخب مصر ضمن الكادر التدريبي لمنتخب سوريا

الرياضة

أسطورة منتخب مصر ضمن الكادر التدريبي لمنتخب سوريا
AFP Giuseppe CACACE
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أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن أسماء الكادر التدريبي المساعد للمدير الفني للمنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي سيصل إلى سورية لتوقيع العقد خلال الأيام القادمة.

ويتألف الكادر الفني المساعد من محمود فايز مدربا مساعدا، وخوسيه كارلوس فانتاغوزي مدربا مساعدا ومحللا للأداء، والمصري عصام الحضري مدربا لحراس المرمى، وأنتونيو ساريوغلو مدربا للياقة البدنية.

أسطورة منتخب مصر ضمن الكادر التدريبي لمنتخب سوريا
facebook/syrianfa
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مفاجأة.. الاتحاد السوري لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كوبر
مفاجأة.. الاتحاد السوري لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كوبر

وكان الاتحاد السوري لكرة القدم، قد أعلن يوم الخميس الماضي، تعيين المخضرم هيكتور كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة منتخب سوريا الأول، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

يذكر أن هيكتور كوبر (67 عاما) أشرف على تدريب منتخب مصر وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

المصدر: وكالات 

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