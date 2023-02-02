مفاجأة.. الاتحاد السوري لكرة القدم يتعاقد مع المدرب الأرجنتيني كوبر

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الأرجنتيني المخضرم هيكتور كوبر مديرا فنيا جديدا لقيادة منتخب سوريا الأول، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ومن المقرر أن يصل هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب "نسور قاسيون" وكادره المساعد إلى سوريا في الأيام القليلة المقبلة، وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد السوري لكرة القدم عبر صفحته على موقع "فيسبوك".

facebook/syrianfa

يذكر أن هيكتور كوبر (67 عاما) سبق له الإشراف على تدريب نادي الوصل الإماراتي، كما قاد منتخب مصر للتأهل إلى نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

وكانت آخر تجارب كوبر مع منتخب الكونغو الديموقراطية، الذي فضل في الوصول به إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

المصدر: "facebook/syrianfa"