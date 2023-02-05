صدمة في الاتحاد المصري للكرة بعد إعلان تعاقد عصام الحضري مع منتخب سوريا

تفاجأ مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، بإعلان نظيره السوري، عن انضمام عصام الحضري، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، إلى الجهاز الفني لمنتخب سوريا، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ووفقا لمصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن عصام الحضري لم يتقدم باستقالته بصورة رسمية إلى الاتحاد، حتى يبرم عقد الانضمام للجهاز الفني لمنتخب سوريا.

وأضاف المصدر: "كان هناك خلاف بين الخضري وروجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في وقت سابق بشأن عدد الحراس المنتظر ظهورهم في معسكرات المنتخب، لكن محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد، المشرف على المنتخب الأولمبي، نجح في إنهاء الخلاف بينهما، وعادت الأمور إلى طبيعتها".

وتابع: "بكل تأكيد سيكون هناك رد فعل من مجلس إدارة الاتحاد، بشأن ما فعله عصام الحضري، بعد انتظار إبلاغ محمد بركات، بمذكرة بشأن ما أقدم عليه مدرب حراس المنتخب الأولمبي وهل أبلغه بالاستقالة الشفوية أو مكتوبة أم لا، لاسيما أن الجميع تفاجأ بإعلان تعيين الحضري مدربا لحراس المرمى بمنتخب سوريا".

وأعلن منتخب سوريا بشكل رسمي، عن انضمام عصام الحضري، إلى الجهاز الجديد للأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب السوري، من أجل تولي تدريب حراس المنتخب، خلال الفترة المقبلة، ضمن الجهاز الفني الجديد.

المصدر: "sport.elwatannews"