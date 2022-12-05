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بالفيديو.. مشجعو إنجلترا يصدمون مراسل قناة إسرائيلية

الرياضة

بالفيديو.. مشجعو إنجلترا يصدمون مراسل قناة إسرائيلية
Legion-Media
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تعرض مراسل قناة إسرائيلية لموقف محرج عند محاولته إجراء مقابلة مع عدد من المشجعين الإنجليز عقب فوز منتخب "الأسود الثلاثة" أمام المنتخب السنغالي 3-0 في مونديال قطر.

وظهر المشجعون في مقطع على قناة إسرائيلية، وأحرجوا مراسلها، وهم يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ويهتفون "فلسطين حرة"، في أثناء احتفالهم بفوز فريقهم.

وبكل حماس، عبر المشجعون عن تأثرهم بهتافات لفلسطين خلال المونديال، الذي شهد حضورا كبيرا لها في أغلب المباريات، دعما من المشجعين العرب وغيرهم من المؤيدين للقضية الفلسطينية.

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وتعرض مرارا مذيعو القنوات الإسرائيلية إلى الإحراج منذ بداية البطولة المقامة في دولة قطر، بسبب رفض المشجعين الوجود الإسرائيلي فيها، وتضامنهم مع الفسلطنين وقضيتهم.

وضرب منتخب إنجلترا بذلك موعدا في الدور ربع النهائي للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع نظيره الفرنسي، الذي تغلب بدوره على منتخب بولندا (3-1) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الأحد أيضا، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.

وسيواجه منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" نظيره الفرنسي "الديوك" في دور الثمانية الكبار يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: "مواقع التواصل الإجتماعي"

مونديال قطر

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