 
مباشر

نجم المنتخب الإنجليزي يغادر مونديال قطر"على وجه السرعة"

الرياضة

نجم المنتخب الإنجليزي يغادر مونديال قطر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ub4i

استبعد رحيم سترلينغ من تشكيلة منتخب بلاده في المباراة التي شهدت انتزاع إنجلترا لمكان لها في دورالـ8 بكأس العالم، ليكون مع عائلته بعدما أفادت وسائل إعلام محلية بحدوث اقتحام لمنزله.

قال غاريث ساوثغيت، مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم إن لاعبه رحيم سترلينغ، الذي غاب عن تشكيلة الفريق في المباراة التي فاز بها 3-0على السنغال، سيعود إلى بريطانيا، الاثنين.

إقرأ المزيد
لسبب أخلاقي.. مبابي يخفي اسم راعي جائزة
لسبب أخلاقي.. مبابي يخفي اسم راعي جائزة "أفضل لاعب في المباراة" بمونديال قطر

وأضاف ساوثغيت عندما سئل عن رحيم سترلينغ مهاجم تشيلسي وسط تقارير عن اقتحام منزله: "أمضيت بعض الوقت معه اليوم. إنه عائد إلى البلاد.. ومن الواضح أن العائلة في هذه اللحظات هي أهم شيء".

كما قال: "لذلك نريد أن نمنحه هذه المساحة. وسنرى خلال الأيام القليلة القادمة كيف سيتطور هذا الأمر". ولم يذكر ساوثغيت تفاصيل الحادث كما لم يذكر ما إذا كان سترلينغ يعتزم العودة ثانية إلى تشكيلة المنتخب في قطر.

بينما قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إن سترلينغ لم يكن متاحا للمشاركة "لأسباب شخصية".

وسيواجه منتخب إنجلترا "الأسود الثلاثة" نظيره الفرنسي "الديوك" في دور الثمانية الكبار يوم السبت المقبل، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر:"وكالات"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا