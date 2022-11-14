أول تعليق لفهد المولد بعد استبعاده من قائمة منتخب السعودية لمونديال قطر

علق مهاجم نادي الشباب السعودي، فهد المولد، لأول مرة على قرار المدرب الفرنسي هيرفي رينارد باستبعاده من القائمة النهائية لمنتخب السعودية لمونديال "قطر 2022".

وقرر رينارد بشكل مفاجئ، أمس الأحد، ضم اللاعب نواف العابد إلى قائمة المنتخب السعودي، للمشاركة في النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر المقبل، بدلا من فهد المولد.

إقرأ المزيد

وجاء قرار استبعاد فهد المولد بعد أيام قليلة من إعلان قائمة "الأخضر" النهائية للمشاركة في المونديال القطري.

وعلق فهد المولد على استبعاده بتدوينة نشرها على حسابه الشخصي عبر تطبيق "سناب شات"، جاء فيها: "عجبا لأمر المؤمن إن كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، الحمد لله اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

وأضاف: "راض بما كتبه الله لي دائما، روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للدولة".

وختم المولد رسالته قائلا: "الحمد لله وأتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح، كلنا قدام".

وسيلعب "الأخضر" السعودي ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات مونديال "قطر 2022"، إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المصدر: وكالات