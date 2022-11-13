بشكل مفاجئ وفي بيان رسمي.. استبعاد لاعب من قائمة المنتخب السعودي لكأس العالم

أعلن المدرب الفرنسي، إيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، استبعاد المهاجم فهد المولد من قائمة "الأخضر" لخوض غمار نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقرر إيرفي رينارد ضم اللاعب نواف العابد إلى قائمة المنتخب السعودي، للمشاركة في النسخة الـ22 لبطولة كأس العالم، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر ولغاية 18 ديسمبر المقبل، بدلا من فهد المولد.

وجاء قرار استبعاد فهد المولد بعد أيام قليلة من إعلان قائمة "الأخضر" النهائية التي ضمت 23 لاعبا للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانا رسميا بهذا الصدد، اليوم الأحد، جاء فيه: "بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية "وادا" في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك وكإجراء احترازي قرر المدير الفني هرفي رينار استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022 واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام إلى القائمة".

المدير الفني "إيرڤي رينارد" يستبعد "فهد المولد"، ويستدعي "نواف العابد" في القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ 📝⬇ pic.twitter.com/2wNWwKIhwY — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 13, 2022

وسيلعب "الأخضر" السعودي ضمن المجموعة الثالثة في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022، إلى جانب منتخبات كل من الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المصدر: "twitter/saudint"