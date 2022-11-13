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كأس العالم .. فيديو غريب يثير جدلا في قطر

الرياضة

كأس العالم .. فيديو غريب يثير جدلا في قطر
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أثار مقطع فيديو مصور في قطر لمشجعين "هنود / برازيليين"، الكثير من الجدل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر.   

وانتشر مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الهنود يرتدون زي المنتخب البرازيلي كونهم "المشجعين" ، ومكتوب عليه عبارة "مشجعو البرازيل - قطر"، مما أثار الكثير من التساؤلات والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال، وجه حساب "@08bajen" على موقع "تويتر"، عدة أسئلة:

1. لماذا الهنود وليس (اسم المشجع والبرازيل أو اللاعب)؟

2. لماذا مكتوب على قمصانهم عبارة "مشجعو البرازيل قطر" كما لو كانت عبارة عن "زي موحد"؟

3. لماذا ينظر الناس للخلف إلى عدسة الكاميرا مباشرة؟

4. لماذا تقام كأس العالم في قطر؟.

بينما علق حساب "@fattyfnbr" على موقع "تويتر" قائلا: "هذا الفيديو سخيف تماما لم يرغب أي مشجع عادي في شراء قمصان عليها عبارة (مشجعو البرازيل ، قطر". تبدو الأسطوانة وكأن عمرها أقل من يوم واحد... ".

وتساءل حساب مستخدم آخر "@sterizen" على موقع "تويتر": "هل تدفع قطر حقا للعمال من الهند مقابل ارتداء ملابس المشجعين من مختلف الدول لجعل # كأس العالم لكرة القدم # كأس العالم 2022 أكثر إثارة؟ ...".

ونشرت صفحة "فيديوهات عمار الدمني- كرة ورياضة" على قناة "تيليغرام" مقطع الفيديو، وأرفقه بالتعليق التالي: "منقول من المترجم إياد حمود

‏أكثر مقطع متداول في البرازيل التقط من قطر لحشود من الجالية الهندية يرقصون مرتدين ملابس المنتخب البرازيلي متمنين لهم الفوز في كأس العالم.

في التغريدة البرازيلية مكتوب: هذه ليست مظاهرة في بلدنا للمطالبة بانقلاب عسكري بل هنود في قطر يشجعون منتخبنا".

المصدر: وسائل إعلام 

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