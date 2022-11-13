كأس العالم .. فيديو غريب يثير جدلا في قطر

أثار مقطع فيديو مصور في قطر لمشجعين "هنود / برازيليين"، الكثير من الجدل، وذلك قبل أسبوع من انطلاق مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في قطر.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الهنود يرتدون زي المنتخب البرازيلي كونهم "المشجعين" ، ومكتوب عليه عبارة "مشجعو البرازيل - قطر"، مما أثار الكثير من التساؤلات والجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال، وجه حساب "@08bajen" على موقع "تويتر"، عدة أسئلة:

1. لماذا الهنود وليس (اسم المشجع والبرازيل أو اللاعب)؟

2. لماذا مكتوب على قمصانهم عبارة "مشجعو البرازيل قطر" كما لو كانت عبارة عن "زي موحد"؟

3. لماذا ينظر الناس للخلف إلى عدسة الكاميرا مباشرة؟

4. لماذا تقام كأس العالم في قطر؟.

1. Varför är det Indier och inte Brassar?



2. Varför står det ”Brazil Fans Qatar” på deras tröjor som om det vore nån slags ”uniform”?



3. Varför tittar folk bak mot kameran rakt in i linsen?



4. Varför hålls VM i Qatar?#bojkott#BoycottQatar2022#qatar#wc#vm#uefamaffiapic.twitter.com/tBIZYGpvy3 — Bajen 08 (@08bajen) November 12, 2022

بينما علق حساب "@fattyfnbr" على موقع "تويتر" قائلا: "هذا الفيديو سخيف تماما لم يرغب أي مشجع عادي في شراء قمصان عليها عبارة (مشجعو البرازيل ، قطر". تبدو الأسطوانة وكأن عمرها أقل من يوم واحد... ".

Den her video er jo total latterligt. Ingen normal fan ville købe trøjer hvor der står “brazil fans, Qatar” på. Trommen ligner en der er mindre end en dag gammel. Det er så usselt det her, håber ikke de skal ind til kampene, så bliver der jo ingen stemning. pic.twitter.com/xjKgvEWNxc — Fatty🇦🇷 (@fattyfnbr) November 12, 2022

وتساءل حساب مستخدم آخر "@sterizen" على موقع "تويتر": "هل تدفع قطر حقا للعمال من الهند مقابل ارتداء ملابس المشجعين من مختلف الدول لجعل # كأس العالم لكرة القدم # كأس العالم 2022 أكثر إثارة؟ ...".

Is Qatar really paying workers from India to dress up as fans from each country to make #FIFAWorldCup#WorldCup2022 more hyped?



This looks fake asf



"Portugal", "Germany" and "Brazil" so call """"Fans""#QatarWorldCup2022pic.twitter.com/0iTy5N3FC9 — sterizen (@sterizen) November 12, 2022

ونشرت صفحة "فيديوهات عمار الدمني- كرة ورياضة" على قناة "تيليغرام" مقطع الفيديو، وأرفقه بالتعليق التالي: "منقول من المترجم إياد حمود

‏أكثر مقطع متداول في البرازيل التقط من قطر لحشود من الجالية الهندية يرقصون مرتدين ملابس المنتخب البرازيلي متمنين لهم الفوز في كأس العالم.

في التغريدة البرازيلية مكتوب: هذه ليست مظاهرة في بلدنا للمطالبة بانقلاب عسكري بل هنود في قطر يشجعون منتخبنا".

المصدر: وسائل إعلام