بقيادة فارس أحلامه "ليفا".. قائمة منتخب بولندا لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني لمنتخب بولندا، تشيسلاف ميخنيفيتش، عن القائمة النهائية لمنتخب بلاده لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقررة في قطر من 20 نوفمبر الجاري ولغاية 18 ديسمبر 2022.

وتصدر تشكيلة منتخب بولندا الرسمية المؤلفة من 26 لاعبا، هدافه النجم روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة.

وفي ما يلي تشكيلة المنتخب البولندي لمونديال قطر 2022:

لحراسة المرمى: بارتلومي درونغوفسكي (سبيتزيا الإيطالي)، فويتسيخ شينسني (يوفنتوس الإيطالي)، لوكاش سكوروبسكي (بولونيا الإيطالي).

خط الدفاع: يان بيدناريك (أستون فيلا الإنجليزي)، بارتوش بيريتشينسكي (سامبدوريا الإيطالي)، ماتي كاش (أستون فيلا الإنجليزي)، كاميل غليك (بينيفينتو الإيطالي)، روبيرت غومني (نوتنغهام فورست الإنجليزي)، أرتور يندجيتتشيك (ليخيا وارسو البولندي)، ياكوب كيفيور (سبيتزيا الإيطالي)، ماتيوش فيتيسكا (كليرمون الفرنسي)، نيكولا زاليفسكي (روما الإيطالي).

خط الوسط: كريستيان بيليك (بيرمنغهام سيتي الإنجليزي)، بشيميسلاف فرانكوفسكي (لانس الفرنسي)، كاميل غروسيتسكي (بوغون البولندي)، ياكوب كامينسكي (فولفسبورغ الألماني)، غجيغوج كريخوفياك (الشباب السعودي)، ميخال سكوراش (ليخ بوزنان البولندي)، داميان شيمانسكي (أيك أثينا اليوناني)، سيباستيان شيمانيسكي (فينورد الهولندي)، بيوتر زيلينسكي (نابولي الإيطالي)، شيمون جوركوفسكي (فيورنتينا الإيطالي).

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة الإسباني)، أركاديوش ميليك (يوفنتوس الإيطالي)، كشيبشتوف بيونتيك (ساليرنيتانا الإيطالي)، كارول سفيديريسكي (شارلوت الأمريكي).

وسيلعب منتخب بولندا في المجموعة الثالثة للنسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى جانب منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، والسعودية.

المصدر: وكالات