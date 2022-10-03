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اًمشاهد مؤسفة من مباراة في الدوري الفرنسي

الرياضة

اًمشاهد مؤسفة من مباراة في الدوري الفرنسي
AFP
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توقفت مباراة في الدوري الفرنسي جمعت نادي تولوز ونظيره مونبلييه، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة، بسبب شغب الجماهير التي ألقت مقذوفات وغازا مسيلا للدموع على أرضية الملعب.

وتم تعليق المباراة عند الدقيقة 57 بعد إحداث الفوضى. وكانت النتيجة تشير لتقدم صاحب الأرض والضيافة تولوز بأربعة أهداف مقابل واحد.

وظهر اللاعبون في لقطات مصورة وهم يسدون أنوفهم، ثم طلب حكم المباراة جيريمي بينارد الدخول إلى غرف تبديل الملابس، حرصا على السلامة والأمان.

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واستؤنفت المباراة بعد توقف دام قرابة 20 دقيقة، ونجح الضيف مونبلييه بعد فترة التوقف من إحراز هدف، لتنتهي المباراة 4-2 لمصلحة تولوز.

وقد رفع تولوز رصيده إلى 11 نقطة، في المركز الثاني عشر، على سلم ترتيب أندية الدوري الفرنسي، هذا الموسم، فيما تجمد رصيد مونبلييه عند النقطة الـ12 في المركز العاشر.

المصدر: "وكالات"

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