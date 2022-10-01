إندونيسيا.. مقتل 127 شخصا خلال أعمال شغب في ملعب كرة قدم (فيديو)

أفادت وسائل إعلام إندونسية فجر السبت، بمقتل 127 شخصا وإصابة 180 آخرين جراء أعمال شغب خلال مباراة كرة قدم.

وقال رئيس شرطة جاوا الشرقية نيكو أفينتا، للصحفيين إن "127 شخصا لقوا مصرعهم، اثنان منهم من أفراد الشرطة".

وأضاف أن 34 شخصا لقوا حتفهم في الملعب، بينما توفي الآخرون في المستشفى خلال عملية الإنقاذ.

وبحسب الإعلام الإندونيسي، فقد بدأت الفوضى عندما اقتحمت الجماهير الملعب بعد خسارة فريقهم أمام بيرسيبايا.

وأكدت المعلومات أن أنصار ناديي أريما اشتبكا مع مشجعي بيرسيبايا سورابايا الجاوي بعد هزيمة أريما 3-2 في المباراة التي أقيمت في مالانج ريجنسي بجاوة.

كما أوضح مسؤولون إن أعمال الشغب اندلعت عندما اندفع الآلاف من مشجعي نادي أريما إلى ميدان الملعب بعد خسارة فريقهم، بينما غادر لاعبو بيرسيبايا الملعب على الفور.

ورغم ذلك، إلا أن العديد من لاعبي أريما الذين كانوا لا يزالون في الملعب تعرضوا للهجوم أيضا.

وأضافت الشرطة أن معظم القتلى سقطوا بسبب تدافع الجماهير خلال المباراة.

وحاولت الشرطة تفريق جموع المشجعين الذين اقتحموا الملعب بإطلاق الغاز المسيل للدموع، كما أطلقت الغاز المسيل للدموع على المدرجات ما تسبب في إصابة المشجعين بالذعر والركض بسرعة فزاد الطين بلة وكثرت الوفيات.

126 orang yg meninggal di pertandingan Arema vs Persebaya?? Ini tragedi besar teman2. Gila ini. Ratusan nyawa melayang. Gas air mata ditembakan, padahal melanggar kode keamanan Fifa. Jam pertandingan minta diubah ke sore, tp ttp jam 8. Negara ini emang gak bs jd negara sepakbola. pic.twitter.com/Be6PCT8Beh — Ahmad Kemal Palevi (@kemalpalevi) October 1, 2022

Semoga masalah ini segera di usut. Sepak Bola Indonesia berduka saat hari kesaktian pancasila. Apakah pancasila sudah tidak sakti sehingga nyawa seperti dibuat mainan? Bonek Aremania itu masih rakyat Indonesia. Kenapa harus pakai gas air mata? #Persebaya#Arema#Saudarapic.twitter.com/1n7uQ9lEBU — B (@lokajayalawfirm) October 1, 2022

المصدر: وسائل إعلام أندونسية