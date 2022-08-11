موسيماني يعلن تلقيه عرضا لتدريب منتخب إفريقي

كشف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي المصري، عن تلقيه عروضا قوية للعودة مرة أخرى إلى مجال التدريب.

ورحل موسيماني عن قيادة الأهلي في شهر يونيو الماضي، بعد ارتباط دام 20 شهرا.

وقال المدرب الجنوب إفريقي في تصريحات إذاعية: "أملك عرضا لتدريب أحد الأندية وعرضا آخر لتدريب أحد المنتخبات الإفريقية، أعتقد أن هذا المنتخب يستحق أن يعود مرة أخرى بطلا لأمم إفريقيا".

وأضاف: "أحب المغامرات بصفة عامة وأحب تولي الفرق التي لم تحقق شيئا منذ فترة، صن داونز الجنوب إفريقي الذي سبق أن توليت قيادته، لم يكن بطلا لأي شيء قبل ذهابي إلى هناك ونجحت في تحقيق الألقاب معه".

وتابع موسيماني:" نفس الشيء مع الأهلي، الفريق عاد بطلا لإفريقيا وحصلنا على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية".

وواصل: "في بعض الأوقات تحتاج إلى وقت للراحة، غوارديولا (المدرب الحالي لمانشستر سيتي) فعل ذلك وزين الدين زيدان (المدرب السابق لريال مدريد) الذي حصل على 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، لا يتولى تدريب أي فريق الآن".

وأشار موسيماني إلى أنه غادر الأهلي بإرادته وهو ما كان صدمة للجميع داخل النادي، موضحا أنه شعر بأن الوقت قد حان للرحيل.

وأضاف: "رغم أنني جددت عقدي مع الأهلي وظننت أنني سأبقى لفترة طويلة ولكن كل شيء جيد ينتهي سريعا، الأهلي لم يطردني ولم يدفعني للرحيل بل بالعكس حظيت باحترام وعلاقة قوية مع الرئيس محمود الخطيب ومجلس الإدارة وجماهير الفريق".

وختم موسيماني: "لدي ذكريات رائعة هناك والجماهير كانت ترفع لافتات باسمي وصورا لي في المدرجات، لكنني كنت بحاجة للحصول على راحة والجلوس مع عائلتي".

المصدر: وكالات