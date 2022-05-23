ميسي في رسالة خاصة: كنا أفضل من ريال مدريد في دوري الأبطال

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن فريقه كان الأفضل أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، في سالة بمناسبة الموسم الكروي الحالي.

وتغلب فريق باريس سان جيرمان على ريال مدريد (1-0) في مباراة الذهاب التي جرت بينهما ضمن الدوري الـ16 من دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، لكن الفريق الملكي تمكن من العودة من بعيد وتحقيق "ريمونتادا" قوية في مباراة الإياب والفوز على الفريق الباريسي (3-1).

ونشر ميسي عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، رسالة جاء فيها: "انتهى الموسم وأردت أن أشكر زملائي في الفريق على الطريقة التي عاملوني بها منذ وصولي، كما أرغب في شكر عائلتي على الحضور معي ودعمي دائما".

وتابع: "لقد كان عاما مختلفا بسبب كل ما حدث، ولكن في نهاية كل ذلك حققنا لقب الدوري، وكنت متحمساً للغاية للفوز به، بسبب أنه أول لقب لي هنا في باريس، لقد ودعنا دوري أبطال أوروبا بمرارة عقب خسارة مباراة كنا الأفضل فيها، وفي نفس الوقت كنت أريد الفرح بإضافة لقب آخر لي هنا، حيث كنت أضعه أيضا كأحد الأهداف".

وأتم ميسي رسالته: "ستأتي الأشياء الجيدة بالتأكيد في عام 2022، سيكون عاما مهما وسنكافح من أجل التنافس بطموح على كل شيء، أراكم قريبا".

instagram/leomessi

يذكر أن باريس سان جيرمان توج بلقب بطل الدوري الفرنسي للموسم (2021-2022)، وشارك ليونيل ميسي في 26 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف فقط، إضافة إلى 14 تمريرة حاسمة، وشارك في 7 مباريات ضمن دوري أبطال أوروبا، سجل فيها 5 أهداف.

المصدر: وكالات