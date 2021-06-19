على طريقتها الخاصة.. جورجينا تواسي رونالدو بعد خسارة البرتغال الثقيلة أمام ألمانيا (صورة)

نشرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم صورة عبر خاصية "الستوري" بحسابها الرسمي في "إنستغرام" يوم السبت.

وتعرض المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو لخسارة ثقيلة أمام نظيره الألماني بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".

وفور نهاية المباراة نشرت جورجينا صورة يظهر فيها رونالدو يتدرب بقميص البرتغال وعلى رأسه تاجا ملكيا وأرفقت الصورة بعلم البرتغال وقلب حب، في إشارة منها إلى أن النجم البرتغالي هو ملك كرة القدم ما اعتبره المتابعون مواساة بعد الخسارة القاسية.

georginagio/instagram

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ورغم الخسارة القاسية، تألق رونالدو في صفوف "برازيل أوروبا"، حيث سجل الهدف الأول وصنع الثاني لزميله ديوغو غوتا.

وبهدفه اليوم، عزز رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.

المصدر: georginagio/instagram