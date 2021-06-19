شاهد.. رونالدو يسجل في شباك ألمانيا "العصية" ويعزز رقمه القياسي كهداف تاريخي لأمم أوروبا

افتتح النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي باب التسجيل في المباراة التي جمعت اليوم السبت البرتغال ومضيفتها ألمانيا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لأمم أوروبا.

وسجل رونالدو في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

#بطولة_أمم_أوروبا_2020



💨 | ( رونالدو 🇵🇹 ) من منطقة البرتغال الى منطقة المانيا ومنها جاء الهدف



pic.twitter.com/vCaujUUXNp — الكرة البرتغالية (@FPF_Arb) June 19, 2021

وهذا الهدف هو الأول للنجم البرتغالي في شباك المنتخب الألماني التي كانت عصية عليه في مسيرته المظفرة بالأرقام القياسية، والثالث في البطولة القارية الحالية ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع باتريك تشيك نجم المنتخب التشيكي.

كما عزز رونالدو رقمه القياسي كهداف تاريخي لبطولات أمم أوروبا بوصوله إلى الهدف 12، سجلها خلال مشاركته في 4 بطولات سابقة والبطولة الحالية.

كما أصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ أمم أوروبا يسجل 3 أهداف أو أكثر في 3 نسخ من البطولة (2012، 2016، 2020).

Cristiano Ronaldo is the first player in European Championship history to score 3+ goals in three different tournaments:



✅ 2012

✅ 2016

✅ 2020



The man sets records in his sleep. 😤 pic.twitter.com/cCoIVlDoXS — William Hill (@WilliamHill) June 19, 2021

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كما وصل رونالدو لـ107 أهداف مع منتخب بلاده، ليقترب من معادلة رقم النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، كأكثر من سجل أهدافا دولية في تاريخ الساحرة المستديرة برصيد 109 أهداف.

يذكر أن المنتخب الألماني قلب النتيجة لمصلحته وفاز بالمباراة بنتيجة 4-2.

المصدر: RT





