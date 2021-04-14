الشارقة الإماراتي يهزم القوة الجوية العراقي

استهل نادي الشارقة الإماراتي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بفوزه على القوة الجوية العراقي (1-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء.

ويعود الفضل في انتصار الشارقة للاعب خالد باوزير الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 62 من زمن اللقاء على أستاد "آزادي" في الهند.

وحصد نادي الشارقة بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الثانية، متقدما بفارق نقطتين على فريقي تركتور سازي تبريزتركتور سازي تبريز الإيراني وباختاكور الأوزبكي، اللذين تعادلا فيما بينهما بثلاثة أهداف لكل منهما.

ومن ثم القوة الجوية في المركز الرابع من دون نقاط.

المصدر: RT