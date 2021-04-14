الوحدة الإماراتي يسقط أمام برسيبوليس الإيراني (فيديو)

استهل الوحدة الإماراتي مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالخسارة، أمام فريق برسيبوليس الإيراني (0-1) في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأربعاء.

ويدين الفريق الإيراني بالفضل في انتصاره لمدافعه سيد جلال حسيني الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول للقاء على أستاد "آزادي" في الهند.

إقرأ المزيد

وحصد فريق برسيبوليس بذلك نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الخامسة، متقدما بفارق نقطتين على فريقي جوا الهندي والريان القطري، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف.

بينما يحتل الوحدة في المركز الرابع من دون نقاط.

المصدر: RT