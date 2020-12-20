ردة فعل غاضبة من ساديو ماني عند استبداله بمحمد صلاح (فيديو وصور)

أثار السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ردة فعله الغاضبة من قرار استبداله بزميله المصري محمد صلاح خلال مباراة "الريدز" أمس السبت.

وقرر الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول استبدال ماني بصلاح في الدقيقة الـ57 من عمر المباراة التي جمعت "الريدز" بمضيفه كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ليفربول برباعية نظيفة.

وظهرت على وجه ماني ملامح عدم الرضا والصدمة من قرار استبداله، وأخذ وقتا أطول من المعتاد وهو يغادر المستطيل الأخضر متمتما ببعض الكلمات.

كما تبادل ماني التحية مع بديله صلاح عند منطقة التبديل بكثير من البرود.

ردة فعل ساديو ماني لحظة استبداله بـ محمد صلاح اليوم 😡❗️ pic.twitter.com/Oqx6pwXEjz — yallakoora24 (@yallakoora25) December 19, 2020

ماني لم يكن سعيدًا بتبديله بعد 57 دقيقة ونزول محمد صلاح 😠 pic.twitter.com/qAupnxfecv — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 19, 2020

يذكر أن ماني سجل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ35 بعد أن صنع الهدف الأول لزميله الياباني تاكومي مينامينو في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

رد فعل فرمينو وساديو ماني بعد تسجيل محمد صلاح الهدف التاني😂😂❤ pic.twitter.com/JbnVfQru3J — karim Mahmed (@karimMahmed11) December 19, 2020

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بالمقابل، ورغم دخول صلاح إلى أرضية الملعب بديلا في الشوط الثاني، أحرز هدفين في الدقيقتين 81 و84، وصنع آخر لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 68، ليساهم في فوز فريقه التاريخي على مضيفه كريستال بالاس بسباعية بيضاء، وينفرد بصدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 13 هدفا.

المصدر: RT + مواقع التواصل