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تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في شباك كريستال بالاس

الرياضة

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح في شباك كريستال بالاس
Reuters
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انفرد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بصدارة ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل هدفين في شباك كريستال بالاس ضمن الجولة الـ14 من المسابقة اليوم السبت.

ورغم دخول محمد صلاح إلى أرضية الملعب في الدقيقة الـ57 بديلا لزميله السنغالي ساديو ماني، أحرز "الفرعون" هدفين في الدقيقتين 81 و84، وصنع آخر لزميله البرازيلي روبيرتو فيرمينو في الدقيقة 68، ليساهم في فوز فريقه التاريخي على مضيفه كريستال بالاس بسباعية نظيفة.

ترتيب هدافي "البريميرليغ" موسم 2020-2021:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) برصيد 11 هدفا.

3- الكوري الجنوبي سون هيونغ مين برصيد 11 هدفا.

4- جيمي فرادي (ليستر سيتي) برصيد 10 أهداف.

5- هاري كين (توتنهام هوتسبير) برصيد 9 أهداف.

6- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) برصيد 9 أهداف.

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المصدر: RT

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