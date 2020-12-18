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محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)

الرياضة

محمد صلاح يحصد جائزة جديدة في ليفربول (فيديو)
Reuters
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توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 28 عاما اليوم الجمعة، بجائزة أفضل هدف سجله "الريدز" في شهر نوفمبر الماضي.

وفاز صلاح بالجائزة عن هدفه في شباك أتالانتا الإيطالي، في المباراة التي فاز بها ليفربول بخماسية بيضاء في الثالث من نوفمبر الماضي ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وجاء هدف صلاح، بعد انطلاقة سريعة من قبل منتصف الملعب نحو مرمى المنافس، وراوغ بروعة مدافع أتالانتا قبل أن يسكنها بيسراه على طريقته المعتادة على يمين حارس مرمى الفريق الإيطالي.

وتفوق هدف صلاح على أربعة أهداف كانت مرشحة للجائزة، 3 منها للبرتغالي ديوغو غوتا، سجل هدفا في كل من شباك برايتون وليستر سيتي في "البريميرليغ" وأتالانتا في دوري الأبطال، إضافة إلى هدف رينسولا بابجيد لاعبة سيدات "الريدز" في شباك شيفيلد يونايتد.

المصدر: الحساب الرسمي لنادي ليفربول

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