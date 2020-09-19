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الفنان المصري صلاح عبد الله يهدد بمقاطعة كرة القدم بسبب الزمالك

الرياضة

الفنان المصري صلاح عبد الله يهدد بمقاطعة كرة القدم بسبب الزمالك
Twitter@SalahAbdallah
صلاح عبد الله
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هدد الفنان المصري، صلاح عبد الله، بمقاطعة متابعة ومشاهدة كرة القدم بسبب فريق الزمالك، إذا لم يحصل النادي على بطولة إفريقيا القادمة. 

ونشر صلاح صورة له عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلق ساخرا: "لو الزمالك ماخدش أفريقيا .. هبطّل ألعب كورة".

وكان فريق الزمالك قد خسر مواجهته أمام فريق أسوان في الدوري، وتوج الأهلي عقب انتهاء المباراة بطلا للدوري للمرة الـ 42 في تاريخه.

وشارك صلاح عبد الله في دراما رمضان 2020، في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق".

المصدر: مصراوي

ناصر حاتم

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