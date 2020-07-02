رسميا.. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عودة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز للموسم الجاري.

وأكد حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد المصري، أن استئناف المسابقة سيبدأ بالمباريات المؤجلة، كما أن الاتحاد بصدد إعلان جدول المباريات على مرحلتين:

- تتضمن المرحلة الأولى المباريات المقرر إقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه.

- وتتضمن المرحلة الثانية للجدول المباريات المقرر إقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة، حيث سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية.

وفيما يتعلق بالدرجات الأدنى لمسابقة الدوري الكروي يؤكد الاتحاد المصري أن كل ما يتردد بخصوصها مجرد اجتهادات صحفية وسوف تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد القرار النهائي بشأنها الأسبوع المقبل.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

ناصر حاتم