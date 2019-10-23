رابطة "الليغا" ترفض الموعد الجديد للكلاسيكو وتهدد بالتصعيد القضائي

أعلنت رابطة الليغا رفضها للموعد المحدد لمباراة الكلاسيكو المؤجلة بين برشلونة وريال مدريد، والذي أعلنه الاتحاد الإسباني لكرة القدم صباح اليوم، بإقامة المباراة يوم 18 ديسمبر المقبل.

وقالت رابطة "الليغا" في بيان لها، اليوم الأربعاء: "لا نتفق مع قرار لجنة المسابقات بتحديد يوم 18 ديسمبر موعدا لخوض الكلاسيكو، رغم أن هذا الموعد سبق أن تم رفضه من الرابطة".

وأضافت: "تدرس الرابطة حاليا بعض التقارير والوثائق، لبحث الإجراءات القانونية التي يجب اتخاذها ضد هذا القرار أمام الهيئات العامة أو القضائية".

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وكان مقررا خوض المباراة على ملعب "كامب نو"، يوم 26 أكتوبر الجاري، قبل تأجيلها بسبب التوترات السياسية في كتالونيا.

وكانت الرابطة تقترح إقامة المباراة في 7 ديسمبر المقبل، إلا أن الناديين اتفقا على اللعب يوم 18 من نفس الشهر.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بـ18 نقطة.

المصدر: وكالات