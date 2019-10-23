رسميا.. تحديد موعد الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

أعلن الاتحاد الاسباني، اليوم الأربعاء، أنه حدد 18 ديسمبر المقبل، كموعد جديد لإقامة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، والتي كانت مقررة في 26 أكتوبر الجاري.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تم اتخاذ القرار "بعد القيام بتحليل اقتراحات الناديين في الأيام الأخيرة".

وكان من المقرر أن تقام المباراة بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب برشلونة "كامب نو"، في 26 أكتوبر الحالي، لكن مجموعات كاتالونية مؤيدة للانفصال دعت إلى تظاهرة في برشلونة في اليوم نفسه للمباراة المرتقبة، احتجاجا على سجن 9 قياديين انفصاليين بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

OFFICIAL: This weekend's La Liga Clasico has been rescheduled for December 18 ✍️ pic.twitter.com/GETnUdnblX — ESPN FC (@ESPNFC) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

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وكانت رابطة الدوري طلبت الأسبوع الماضي من الاتحاد المحلي نقل المباراة المرتقبة إلى العاصمة، قبل أن تعلن عن تأجيلها وطلبت من الناديين "الاتفاق على موعد جديد للمباراة".

وتوصل الغريمان التقليديان بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه النادي الكتالوني على لجنة المسابقات قبل أن يعتمده الاتحاد اليوم.

ورغم أن التاريخ المعتمد في 18 ديسمبر سيشهد منافسات كأس الملك، إلا أن برشلونة وريال مدريد معفيان من الدور الأول من المسابقة المحلية.

المصدر: أ ف ب