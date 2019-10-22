مطالب بترشح غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمنصب رئيس حكومة كتالونيا

رشح بيري أراغونيس وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني، المدرب جوسيب غوارديولا، المدير الفني لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، لتولي منصب رئيس الحكومة الكتالونية.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن بعض القيادات الكتالونية مثل آرثر ماس وكارليس بويجدمينت، بالإضافة إلى رجال أعمال مشهورين، يعتقدون أنه يجب إلحاق غوارديولا في سباق الانتخابات المقبلة، باعتباره "أفضل قائد للحراك الانفصالي" الذي تعج به أرجاء كتالونيا في الوقت الراهن، حسب رأيهم.

ورغم أن الفكرة قد تروق للمدرب الطامح، لكن العائق الأبرز الذي يقف أمام المشروع السياسي هو رغبة غوارديولا في الاستمرار مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري، أي أنه لن يعود إلى إسبانيا قبل يونيو المقبل.

📰[MARCA] | They want Guardiola to become the Government of Catalonia's president.



🔶Artur Mas, Carles Puigdemont and some businesspeople would be behind Guardiola, who are in favour of independence, as they consider Guardiola to be the best leader for the nationalist movement. pic.twitter.com/P3dgBJoo4T — BarçaTimes (@BarcaTimes) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

إقرأ المزيد

وسبق للاتحاد الإنجليزي تغريم المدرب الإسباني بمبلغ 20 ألف جنيه (نحو 28 ألف دولار) بسبب وضع شارة صفراء ترمز إلى إقليم كتالونيا على قميصه في كل مباراة ومؤتمر صحفي، دعما لأربعة مسؤولين كتالونيين مسجونين في إسبانيا منذ فبراير الماضي.

وأمضى غوارديولا، المولود في سانت بدور في إقليم كتالونيا، معظم مسيرته لاعبا ومدربا في برشلونة، عاصمة الإقليم التواق للانفصال عن أسبانيا.

وتحاكم السلطات الإسبانية الانفصاليين الكتالونيين لدورهم في محاولة انفصال كتالونيا والتي أدت في 27 أكتوبر العام الماضي إلى إعلان استقلال كتالونيا من جانب واحد.

المصدر: وكالات