وحدة المختبر "وينتيان" تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

أعلنت إدارة برامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة، أن وحدة مختبر "وينتيان" التحمت بالمحطة الفضائية الصينية.

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وتشير الإدارة، إلى أن وحدة المختبر "وينتيان" التحمت بالوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الصينية (Tianhe) في الساعة 3.13 من يوم الاثنين 25 يوليو 2022 (22.13 يوم الأحد 24 يوليو بتوقيت موسكو).

وتضيف، والآن سيتعين على رواد الفضاء الثلاثة العاملين في المحطة التعرف على الوحدة الجديدة.

وتجدر الإشارة، إلى أن وحدة المختبر "وينتيان" وهي أكبر وحدة فضائية أطلقتها الصين حتى الآن، حيث يبلغ طولها 18 م. ووزنها 20 طنا. وسوف تستخدم هذه الوحدة في الأساس للبحوث البيولوجية، كما تحتوي على ثلاثة أماكن للنوم ومطبخ ومرافق صحية، ما يسمح بوجود ستة رواد فضاء في نفس الوقت على متن المحطة الفضائية أثناء تبديل طاقم الرواد.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"