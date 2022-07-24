الصين تطلق الوحدة الثانية لمحطة الفضاء لدعم التجارب العلمية

أطلقت الصين الوحدة الثانية لمحطة الفضاء، لدعم التجارب العلمية، وتم إرسال الوحدة Wentian إلى المدار بواسطة صاروخ Long March 5B الثقيل.

وستصل الوحدة Wentian التي يبلغ طولها 58.7 قدما (17.9 متر) قريبا إلى مدار تيانخ، أول محطة فضائية في الصين، التي تم إطلاقها في أبريل 2021، ومن المتوقع أن تلتقي Wentian بميناء متصل بـ Tianhe في وقت لاحق اليوم الأحد.

وتعني كلمة Wentian بالصينية البحث عن الجنة، وهي الوحدة الثانية من بين ثلاث وحدات تعتزم الصين إطلاقها، ومن المقرر إطلاق وحدة ثالثة تسمى Mengtian في أكتوبر.

ويتواجد حاليا ثلاثة رواد فضاء صينيون من مهمة شنتشو 14 على متن Tianhe في انتظار وصول الوحدة الجديدة، وسيستضيف الثلاثي لاحقا أول محاضرة علمية حية من Wentian وفقا لوسائل الإعلام الحكومية الصينية بعد الاختبارات.

يتمثل الدور الرئيسي لـ Wentian في استضافة سلسلة من خزانات التجارب التي تسمح لرواد الفضاء بإجراء مجموعة واسعة من التجارب العلمية في المدار، كما أنها تحمل صفائف شمسية وقفل هواء جديد للسير في الفضاء، بالإضافة إلى ذلك تتميز الوحدة الجديدة بأماكن نوم إضافية لرواد الفضاء للسماح للصين بإجراء عمليات تسليم الطاقم حيث يبقى ستة من أفراد الطاقم مؤقتا على متن Tiangong، ومن المتوقع أن يتم التسليم الأول من نوعه قبل مغادرة الطاقم الحالي في ديسمبر.

تحمل Wentian أيضا ذراعها الآلي الذي يبلغ طوله 16.4 قدما (5 أمتار)، والذي سيكون قادرا على العمل بشكل مستقل أو الاتصال بذراع الوحدة الأولىTianhe.

تخطط البلاد لإبقاء محطة Tiangong الفضائية مزودة بطاقم دائم لمدة عقد على الأقل، حيث يقضي كل طاقم مكون من ثلاثة رواد فضاء ستة أشهر على متنها، وقالت الصين أيضا إنها ستسمح لرواد الفضاء الأجانب وحتى السياح الفضائيين بزيارة الموقع المداري في المستقبل، بينما تستضيف أيضا تجارب دولية.

وستدعم المحطة الفضائية تلسكوبا فضائيا قويا للمسح يدعى Xuntian تخطط الصين لإطلاقه حوالي عام 2024، وسيعمل مرصد Hubble-class في مدار مماثل لمدار Tiangong، مما يعني أنه سيكون قادرا على الالتحام في المحطة للتزود بالوقود، والقيام بالإصلاحات.

بدأت الصين مشروع محطة الفضاء الخاصة بها في عام 1992، حيث وافقت على خطة لتطوير القدرة على إطلاق رواد فضاء إلى الفضاء واختبار دعم الحياة على متن مختبرات فضائية صغيرة، وبناء صواريخ كبيرة جديدة قادرة على إطلاق وحدات مثل بحجم 48500 رطل (22000 كغم).

المصدر: Space