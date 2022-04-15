روسيا وبيلاروس بصدد توقيع اتفاق إنتاج أقمار صناعية من جيل جديد

بدأ الجانبان الروسي والبيلاروسي في إعداد اتفاقية إنتاج أقمار صناعية من شأنها التصوير فائق الدقة لسطح الأرض.

ما يسمح بالحصول على صور فوتوغرافية فريدة من مدار الأرض.

إقرأ المزيد

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في مقابلة مع إذاعة "سولوفيوف. لايف" .

وقال:" قد بدأنا في وضع الاتفاقية الروسية البيلاروسية الخاصة بتشكيل مجموعة من الأقمار الصناعية التي ستضمن استشعار الأرض عن بعد والتقاط صور فوتوغرافية فضائية فريدة من نوعها بدقة 30 سنتيمترا. وستشارك مؤسسة "بيليغ" البيلاروسية في تحقيق المشروع المذكور.

وأوضح روغوزين قائلا إن المنظومة الروسية البيلاروسية ستسمح برؤية جسم بحجم حاسوب لوحي iPad. ولا يتم الحصول على صورة فوتوغرافية فحسب بل ومعالجتها بواسطة خوارزميات أو بالأحرى التصوير الفوتوغرافي الأكثر تفصيلا حيث تقوم الرياضيات بالتعرف على الصور وتحل شيفرتها.

يذكر أن مطار "فوستوتشني" الفضائي شهد الثلاثاء 12 أبريل الجاري محادثات جرت بين الرئيسين الروسي والبيلاروسي فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو بشأن التعاون الفضائي بين البلدين.

المصدر: تاس